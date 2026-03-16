Podsticaji za seoski turizam

Ministarstvo turizma i omladine raspisalo je javni poziv za dodelu sredstava za razvoj ruralnog turizma i ugostiteljstva, a iz budžeta je za ovu namenu opredeljeno 150 miliona dinara. Seoska turistička domaćinstva, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici iz Srbije mogu da konkurišu za podsticaje, pod uslovom da su registrovani u sistemu e-Turista, pri čemu po jednom projektu mogu dobiti do 2,9 miliona dinara, uz obavezno sopstveno učešće od najmanje 10 odsto ukupne vrednosti projekta, a rok za podnošenje zahteva je 31. mart 2026. godine. Program je namenjen unapređenju turističke ponude u ruralnim sredinama, pa pravo učešća imaju i domaćinstva iz sremskih sela koja već pružaju ili planiraju da razvijaju turističke usluge, a sredstva se mogu koristiti za unapređenje smeštajnih kapaciteta, uređenje prostora za boravak gostiju, nabavku opreme za turizam i ugostiteljstvo, kao i unapređenje turističke ponude u selima, sa ciljem da se dodatno razvije seoski turizam u Srbiji i podstakne razvoj lokalnih zajednica i novih turističkih sadržaja.