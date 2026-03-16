Podsticaji samo onima koji obrađuju, a ne vlasnicima zemlje

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede saopštila je da će podsticaji za parcele prijavljene na osnovu faktičkog korišćenja zemljišta, bez vlasničkog lista ili ugovora o zakupu, biti isplaćeni tek nakon što se utvrdi ko zaista obrađuje to zemljište i da li su ispunjeni svi uslovi. Kako se navodi, podsticaji u biljnoj proizvodnji za takve parcele neće automatski biti isplaćeni vlasnicima ukoliko su iste prijavili i vlasnici i korisnici, sve dok se ne završe administrativne i terenske provere. Ministar Dragan Glamočić poručio je da država želi da obezbedi da podsticaji stignu do onih koji zaista obrađuju njive, uz nultu toleranciju na zloupotrebe. Ministarstvo je upozorilo da će svaka zloupotreba biti sankcionisana, a gazdinstva koja prijave netačne podatke mogu izgubiti pravo na podsticaje i biti u obavezi da vrate sredstva sa kamatom.