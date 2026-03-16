Izmenjen režim saobraćaja kod Pećinaca

preuzeta fotografija

Na snazi je izmenjen režim saobraćaja na državnom putu I A reda broj 3, u zoni petlje Pećinci zbog izvođenja radova na rekonstrukciji nadputnjaka . Tokom izvođenja radova na centralnom delu nadputnjaka za saobraćaj će biti zatvorena preticajna saobraćajna traka u oba smera , dok će se saobraćaj odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom . Takođe, za saobraćaj je zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz pravca Beograda i uključenje sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak za Pećince je preko petlje Šimanovci . Radovi koji su počeli 07. marta, izvode se u fazama i planiran rok završetka radova je 31. 07 .2026. godine, ukoliko vremenski uslovi dozvole, saopštili su iz JP Putevi Srbije. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.