Vlada smanjila akcize na naftne derivate (Video)

Vlada Srbije privremeno je smanjila akcize na naftne derivate za 20 odsto, a ta odluka stupa na snagu od danas. A od danas važe i nove cene goriva na pumpama. Benzin je skuplji za 2 dinara, dok je dizel poskupeo za 5 dinara. Kako mediji prenose , na kraju februara, cena BRENT nafte po barelu na svetskom tržištu bila je 70,58 dolara, a danas iznosi čak 97,6 dolara po barelu. To je rast od 38,2 odsto za samo dve nedelje. Zbog rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu, država preuzima teret na sebe i smanjuje iznose akciza na bezolovni benzin i dizel. Akcize će biti smanjene za 20 odsto.