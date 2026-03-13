Raspored utakmica 17. vikenda LBŠ u Rumi (Video)

U SUBOTU, 14. MARTA SE IGRAJU UTAKMICE 17. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
08:40H: RAZVOJNA 2014-15: FK“ ŠUMAR „ OGAR – ŠF „ LAVOVI 022“
09:30H: GENERACIJA 2018: ŠF“ FRUŠKAĆ „ – ŠF „ LAVOVI 022“
10:20H: GENERACIJA 2017: RFC INĐIJA – ŠF „ JEDNOTA „ ŠID
11:10H: GENERACIJA 2016: FK „POLET „ NIKINCI – ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI„ SM
12:50H: RAZVOJNA 2014-15: GFK „ SLOVEN „ – ŠF „ FUDBOLEND“
BALON BROJ 2:
08:40H: GENERACIJA 2018: ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „ – FK „ RADNIČKI „ IRIG
09:30H: GENERACIJA 2018: ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ – FK „ RADNIČKI „ ŠID
10:20H: GENERACIJA 2015: ŠF „ TRGOVAČKI“ – FK „ BORAC „ MARTINCI
11:10H: GENERACIJA 2017: GFK „ SLOVEN 1924„ – ŠF „ FUDBOLEND“
12:00H: GENERACIJA 2015: FK „ RADNIČKI „ IRIG – GFK „ SLOVEN „
12:50H: GENERACIJA 2016: FK „ RADNIČKI „ SM – GFK „ SLOVEN „
TEREN 1:
13:00H: GENERACIJA 2014: ŠF“ FRUŠKAĆ „ – FK „ RADNIČKI „ IRIG
TEREN 2:
11:00H: GENERACIJA 2013: FK „ RADNIČKI CRVENI“ SM – ŠF „ TRGOVAČKI „ SM
U NEDELJU, 15. MARTA SE IGRAJU UTAKMICE 17. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
09:30H: GENERACIJA 2018: RFC INĐIJA – GFK „ SLOVEN „
10:20H: GENERACIJA 2016: RFC INĐIJA – ŠF „ LAVOVI 022“
11:10H: GENERACIJA 2019: RFC INĐIJA – ŠF „ TRGOVAČKI „ SM
12:00H: GENERACIJA 2016: FK „ RADNIČKI „ ŠID – FK „ JEDINSTVO „ SP
12:50H: RAZVOJNA 2014-15: FK „ HAJDUK „ BEŠKA – ŠF „ TRGOVAČKI „ SM
13:40H: GENERACIJA 2017: FK „ JEDINSTVO „ SP – ŠF „ LAVOVI 022“
BALON BROJ 2:
08:40H: GENERACIJA 2016: SFU PREMIJER 2020 – OFK LAĆARAK
09:30H: GENERACIJA 2015: FK „ RADNIČKI „ ŠID – RFC INĐIJA
10:20H: GENERACIJA 2016: ŠF „ TRGOVAČKI BELI„ SM – FK“ PRVI MAJ“
11:10H: GENERACIJA 2016: SFU PREMIJER 2020 – GFK SLOVEN
12:00H: GENERACIJA 2017: ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI„ SM – FK „ SLOBODA“ DT
12:50H: GENERACIJA 2018: SFU PREMIJER 2020 – FK „ SLOBODA“ DT
TEREN 1:
11:00H: GENERACIJA 2014: FK „ RADNIČKI „ ŠID – RFC „ INĐIJA „
TEREN 2:
09:00H: GENERACIJA 2013: FK „ RADNIČKI BELI“ SM – FK “PRVI MAJ“
10:00H: GENERACIJA 2013: SFU „ PREMIJER 2020“ – FK „ DONJI SREM „
12:00H: GENERACIJA 2013: FK „ RADNIČKI „ ŠID – GFK „ SLOVEN „
13:00H: GENERACIJA 2013: FK „ RADNIČKI BELI“ SM – ŠF „ TRGOVAČKI „ SM
(Redakcija)