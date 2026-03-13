Radovi na auto-putu Beograd–Šid

U toku su radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije na delu auto-puta Beograd-Šid, od petlje Adaševci do petlje Šimanovci. Reč je o kratkotrajnim stacionarnim radovima koji će se obavljati iz zaustavne saobraćajne trake, dok će se radovi naizmenično izvoditi u oba smera. Vozačima se savetuje dodatni oprez i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije tokom trajanja radova, saopštavaju iz JP „Putevi Srbije”, kao i da će se radovi izvoditi do 14. marta, svakog dana u periodu od 7 do 15 časova.