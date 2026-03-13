Glamočić sa odgajivačima goveda rase Limuzin

preuzeta fotografija

Najvažnija pitanja od značaja za unapređenje stočarske proizvodnje i funkcionisanje sistema podsticaja u poljoprivredi razmatrana su na sastanku ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragana Glamočića sa predstavnicima Udruženja odgajivača goveda rase Limuzin Srbije.

Tokom sastanka razgovarano je o dinamici raspisivanja javnih poziva i isplate podsticaja, investicionim merama namenjenim poljoprivrednim gazdinstvima, kao i o izazovima sa kojima se proizvođači suočavaju u svakodnevnoj proizvodnji.

Ministar Glamočić informisao je prisutne da se raspisivanje javnih poziva za pojedine mere u stočarstvu očekuje već tokom aprila, u skladu sa Kalendarom podsticaja koji je Ministarstvo prvi put objavilo ove godine. Istaknuto je da će se raditi na ubrzanju procedura kako bi poljoprivrednim proizvođačima u što kraćem roku bila isplaćena sredstva.

Sagovornici su se osvrnuli i na obavezu pravdanja podsticaja računima, pri čemu je precizirano na koji način i u kojim slučajevima će se troškovi smatrati opravdanim. Ocenjeno je da stabilan i predvidiv sistem podrške predstavlja jedan od ključnih preduslova za planiranje proizvodnje i održivost poljoprivrednih gazdinstava.

Na sastanku je ukazano i na važnu ulogu strukovnih udruženja u edukaciji poljoprivrednika i unapređenju proizvodnih praksi. Naglašena je i potreba za jačanjem saradnje sa veterinarskim službama, stručnim organizacijama i , naravno, ministarstvom.

Učesnici sastanka saglasili su se da je nastavak dijaloga između proizvođača i nadležnih institucija od ključnog značaja za razvoj stočarske proizvodnje. U narednom periodu planirano je organizovanje dodatnih tematskih sastanaka na kojima će se detaljnije razmatrati pitanja unapređenja sistema podsticaja, razvoja stočarstva i jačanja konkurentnosti domaće poljoprivrede.

Cilj ovakvih dijaloga je stvaranje stabilnog i predvidivog okruženja za razvoj stočarske proizvodnje, jačanje domaće poljoprivrede i unapređenje položaja poljoprivrednih proizvođača u Republici Srbiji, saopšteno je iz Ministarstva.