Sajamska manifestacija “Archyenergy” (Video)

Ove godine, 12. i 13. maja, tokom dva dana sajamske manifestacije koja se treći put organizuje u Novom Sadu, pod nazivom „ARCHYENERGY 2026″ u Master centru Novosadskog sajma, biće predstavljena najnovija tehnološka i dizajnerska rešenja koja oblikuju budućnost arhitekture i gradnje – od materijala i sistema, do digitalnih alata i energetskih koncepata, čineći ga događajem na kojem se posao, struka i inovacija direktno povezuju, uz veliki broj domaćih i stranih učesnika iz struke. Manifestacija je od samog početka podržana od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.