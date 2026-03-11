Repertoar u pozorištu za mesec mart

U Pozorištu „Dobrica Milutinović” u Sremskoj Mitrovici tokom meseca marta publiku očekuje bogat repertoar namenjen kako najmlađima, tako i starijoj generaciji. U ovom mesecu obeležava se i Svetski dan pozorišta, pa će mitrovački ansambl pripremiti raznovrsne predstave. Predstave za decu igraće se svake subote u podne, dok su večernji termini rezervisani za predstave koje počinju u 20 časova. O tome šta nas sve očekuje govorio je Stefan Tajbl iz pozorišta „Dobrica ” data-pos=”564″ data-len=”17″ >Milutinović”.