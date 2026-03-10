Školsko prvenstvo u Karateu

preuzeta fotografija

U prepunoj Sportskoj hali u Inđiji održano je Školsko prvenstvo Vojvodine u karateu, koje je okupilo oko 600 učenika iz cele pokrajine. Domaćin takmičenja bio je Savez za školski sport opštine Inđija. Među najuspešnijima u sportskim borbama kod srednjoškolaca, prvo mesto u kategoriji do 76 kilograma osvojio je Filip Lazić, učenik treće godine. Drugo mesto u kategoriji preko 76 kilograma pripalo je Luki Mitriću, učeniku druge godine, dok je treće mesto u istoj kategoriji osvojio Vuk Malić, učenik četvrtog razreda. Kod osnovnih škola, drugo mesto u kategoriji preko 50 kilograma osvojio je Jovan Popović, učenik osmog razreda, kao i Milica Pilipović, učenica osmog razreda u kategoriji do 49 kilograma. Treće mesto u kategoriji preko 45 kilograma pripalo je Urošu Grmuši. U disciplini kate za osnovne škole, drugo mesto u apsolutnoj kategoriji osvojila je Tamara Marković, učenica petog razreda, dok je treće mesto pripalo Aleksandri Bodrožić, takođe učenici petog razreda. Takmičenje je obeležila velika konkurencija i odlična atmosfera, uz učešće mladih karatista iz cele Vojvodine.