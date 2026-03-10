Radovi na auto-putu

preuzeta fotografija

Na delu auto-puta Novi Sad – Beograd, na deonici od petlje Novi Sad sever do petlje Inđija, u oba smera izvode se radovi na postavljanju vertikalne saobraćajne signalizacije, odnosno turističke signalizacije. Tokom radova signalizacija će se postavljati naizmenično iz zaustavne saobraćajne trake, pa su moguća povremena usporenja u saobraćaju na ovoj deonici auto-puta, saopšteno je iz Puteva Srbije. Zona radova biće obezbeđena odgovarajućom saobraćajnom signalizacijom i opremom, a vozačima se savetuje dodatni oprez i poštovanje privremene signalizacije. Planirano je da radovi traju do subote, 14. marta, u intervalu od 7 do 15 sati .