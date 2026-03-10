Gojkovićeva i Juhas o zdravstvu, kulturi……

preuzeta fotografija

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković i predsednik Skupštine AP Vojvodine dr Balint Juhas održali su redovni radni sastanak na kojem su razgovarali o projektima od strateškog značaja za AP Vojvodinu i prioritetima u radu pokrajinskih institucija u narednom periodu. Posebna pažnja posvećena je daljim ulaganjima u zdravstveni sistem, koji ostaje jedan od prioriteta i u 2026. godini, za šta je iz pokrajinskog budžeta opredeljeno 3,76 milijardi dinara. Na sastanku je bilo reči i o uručivanju novih sanitetskih vozila i vozila za prevoz pacijenata na dijalizu zdravstvenim ustanovama širom Vojvodine, za šta je izdvojeno gotovo 225 miliona dinara. Gojkovićeva i Juhas razgovarali su i o ulaganjima u kulturu, ističući da otvaranje nove zgrade Narodnog pozorišta u Subotici predstavlja jedno od najznačajnijih kulturnih ulaganja u regionu u poslednjim decenijama. Sagovornici su se saglasili da će institucije Pokrajine nastaviti blisku saradnju u realizaciji projekata od značaja za dalji razvoj AP Vojvodine i kvalitet života njenih građana, saopšteno je iz Pokrajinske vlade.