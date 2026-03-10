Akcija dobrovoljnog davanja krvi

Crveni krst Sremska Mitrovica organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak, 12. marta, u Medicinskoj školi „Draginja Nikšić”, u periodu od 10 do 13 časova. Iz ove humanitarne organizacije podsećaju da krv mogu dati sve punoletne osobe do 65 godina starosti. Takođe, muškarci mogu donirati krv na svakih tri meseca, dok se ženama preporučuje razmak od četiri meseca između davanja. Učešćem u ovoj akciji građani ne samo da pokazuju solidarnost, već i direktno pomažu životima onih kojima je krv najpotrebnija.