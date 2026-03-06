Turistička organizacija Šid na Sajmu turizma

preuzeta fotografija

Turistička organizacija opštine Šid učestvovala je na 47. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, jednoj od najznačajnijih manifestacija u oblasti turizma u regionu. Na sajmu je predstavljena bogata turistička ponuda opštine Šid, od prirodnih lepota i kulturno-istorijskog nasleđa do brojnih manifestacija, kao i gastronomske i vinske ponude po kojoj je ovaj kraj prepoznatljiv. Posetioci sajma imali su priliku da se upoznaju sa turističkim potencijalima ovog dela Srema, kao i sa mogućnostima za izlete, aktivan odmor i upoznavanje lokalne tradicije. Učešće na Međunarodnom sajmu turizma predstavlja važnu priliku za promociju opštine Šid i unapređenje njene vidljivosti na turističkoj mapi Srbije i regiona.