Raspored utakmica 16. vikenda LBŠ u Rumi (Video)

U SUBOTU, 7. MARTA SE IGRAJU UTAKMICE 16. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
08:40H: GENERACIJA 2016: ŠF „ JEDNOTA“ – GFK „ SLOVEN „
09:30 H: GENERACIJA 2015: ŠF „ JEDNOTA“ – FK „BORAC „ MARTINCI
10:20 H: GENERACIJA 2017: ŠF „ FRUŠKAĆ „ – ŠF „ JEDNOTA“
11:10 H: GENERACIJA 2018: ŠF „ TRGOVAČKI BELI„ – FK „ JEDINSTVO „ SP
12:00 H: GENERACIJA 2018: SFU „PREMIJER 2020“ – FK „ DONJI SREM „
12:50 H: GENERACIJA 2015: FK „ DONJI SREM „ – ŠF „ TRGOVAČKI „
13:40 H: GENERACIJA 2017: FK „ JEDINSTVO „ SP – FK „ RADNIČKI „ SM
14:30 H: GENERACIJA 2016: SFU „PREMIJER 2020“ – OFK „ LAĆARAK „
BALON BROJ 2:
08:40H: GENERACIJA 2016: ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „ – RFC „ INĐIJA“
09:30H: GENERACIJA 2018: ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „ – FK „ PSK„ PUTINCI
10:20H: GENERACIJA 2016: FK „ SLOBODA“ DT – FK „ POLET „ NIKINCI
11:10H: GENERACIJA 2017: FK „ SLOBODA“ DT – FK „ DONJI SREM „
12:00H: RAZVOJNA 2014-15: FK „ HAJDUK „ BEŠKA – ŠF „ FRUŠKAĆ „
12:50H: RAZVOJNA 2014-15: OFK „ LAĆARAK „ – GFK „ SLOVEN „
13:40H: GENERACIJA 2019: FK „ DONJI SREM „ – ŠF „ TRGOVAČKI „
14:30H: GENERACIJA 2017: ŠF „ FUDBOLEND „ – ŠF „ LAVOVI 022“
TEREN 1:
11:00H: GENERACIJA 2014: ŽFK „RUMA“ – FK „ RADNIČKI „ IRIG
12:00H: GENERACIJA 2014: FK „ RADNIČKI „ ŠID – RFC „ INĐIJA“
TEREN 2:
10:00H: GENERACIJA 2013: FK „ DONJI SREM „ – FK „ INĐIJA „
13:00H: GENERACIJA 2013: ŠF „ RADNIČKI BELI „ SM – FK „ RADNIČKI „ ŠID
14:00H: GENERACIJA 2013: ŠF „ RADNIČKI BELI „ SM – SFU „ PREMIJER 2020“
U NEDELJU, 8. MARTA SE IGRAJU UTAKMICE 16. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
08:40H: GENERACIJA 2016: ŠF „ TRGOVAČKI BELI „ – FK „ RADNIČKI „ ŠID
09:30H: GENERACIJA 2015: ŠF „ RADNIČKI„ ŠID – FK „ PRVI MAJ „
10:20H: GENERACIJA 2018: ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC – FK „ RADNIČKI „ IRIG
11:10H: GENERACIJA 2017: ŠF „SOCER KIDS“ – ŠF „ TRGOVAČKI BELI „
12:00H: GENERACIJA 2019: ŠF „SOCER KIDS “ – ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC
12:50H: GENERACIJA 2015: ŠF „SOCER KIDS“ – RFC „ INĐIJA“
13:40H: GENERACIJA 2017: ŠF „SOCER KIDS “ – GFK „ SLOVEN „
14:30H: GENERACIJA 2019: ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC – ŠF „ FRUŠKAĆ „
15:20H: RAZVOJNA 2014-15: FK „ JADRAN „ – ŠF „ LAVOVI 022“
BALON BROJ 2:
08:40H: GENERACIJA 2016: ŠF „ RADNIČKI„ SM – FK „ PRVI MAJ „
09:30H: GENERACIJA 2016: ŠF „SOCER KIDS 2“ – ŠF „ LAVOVI 022“
10:20H: GENERACIJA 2016: ŠF „SOCER KIDS 1“ – ŠF „ RADNIČKI„ SM
11:10H: GENERACIJA 2016: ŠF „SOCER KIDS 2“ – ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC
12:00H: GENERACIJA 2018: ŠF „SOCER KIDS“ – ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC
12:50H: GENERACIJA 2016: ŠF „SOCER KIDS 1“ – ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC
13:40H: GENERACIJA 2018: ŠF „SOCER KIDS“ – ŠF „ FRUŠKAĆ „
14:30H: GENERACIJA 2015: ŠF „SOCER KIDS “ – FK „ SLOBODA“ DT
TEREN 1:
10:00H: GENERACIJA 2014: ŠF „ TRGOVAČKI „ – FK „ JEDINSTVO „ SP
11:00H: GENERACIJA 2014: ŠF „SOCER KIDS“ – ŠF „ FRUŠKAĆ „
13:00H: GENERACIJA 2014: ŠF „SOCER KIDS“ – ŠF „ RADNIČKI „ SM
TEREN 2:
12:00H: GENERACIJA 2013: FK „PRVI MAJ“ – ŠF „ TRGOVAČKI „
14:00H: GENERACIJA 2013: FK „ JEDINSTVO „ SP – ŠF „ RADNIČKI CRVENI„ SM
15:00H: GENERACIJA 2013: ŠF „ RADNIČKI CRVENI„ SM – ŠF „ RADNIČKI BELI„ SM
(Redakcija)