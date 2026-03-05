Opitno gađanje u Nikincima

Zbog izvođenja opitnog artiljerijskog gađanja Vojne pošte 2342-8 Nikinci 6 . marta , od 8:00 do 19:00 časova, biće zabranjen saobraćaj na opštinskim putevima Grabovci-Obrež, Nikinci-Brestač i na letnjem putu Donji Tovarnik-Nikinci. Tokom gađanja postoji mogućnost zaostajanja neeksplodiranih projektila. Strogo je zabranjeno njihovo prikupljanje i dodirivanje, jer je to opasno po život. U slučaju pronalaska istih, potrebno je odmah obavestiti najbližu policijsku stanicu ili komandu Vojske Srbije. Vojska Srbije neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve usled diranja neeksplodiranih zrna. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog izvođenja gađanja trebalo bi da odmah dostavi svoju prijavu Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci, a najkasnije do 13. marta 2026. godine. Prijave podnete posle tog roka neće se uzimati u obzir, piše na sajtu O.Pećinci.