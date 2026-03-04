“Strahovanja, ljudi I zločini – zločini I ljudi”

preuzeta fotografija

Ovogodišnja izložba Salona 30×30 pod nazivom „Strahovanja, ljudi i zločini – zločini i ljudi” biće otvorena u četvrtak, 5. marta, u Muzeju Srema, sa početkom u 19 časova. Stručni žiri je odabrao radove 123 autora, od prijavljenih 206, a sem umetnika iz Srbije, učestvuju i autori iz BiH, Republike Srpske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Kanade. Izložba je do sada održana u Kulturnom centru Zrenjanina, u Kući Đure Jakšića u Beogradu i u Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančevo, a nakon Muzeja Srema biće postavljena u Galeriji „Tribina mladih” Kulturnog centra Novog Sada, u Gradskoj galeriji „Mostovi Balkana” u Kragujevcu i u Gradskoj galeriji Požega .