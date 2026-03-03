U Zavičajnom muzeju gostujuća izložba

U Zavičajnom muzeju u Rumi gostuje izložba Muzeja u Smederevskoj Palanci. Autorka izložbe je Dragana Đorđević. Izložba „Čuvam te – nove perspektive u tumačenju antropomorfnih figurina sa lokaliteta Medvednjak kroz praksu Arheologije srca” usmerena je na istraživanje emocionalnih slojeva prošlosti i mogućnosti da se nematerijalni aspekti jedne zajednice sagledaju kroz njene materijalne ostatke. Polazeći od savremenih pristupa u arheologiji, ova izložba otvara nove načine čitanja antropomorfnih figurina – kao čuvarki i zaštitnica zajednice i pojedinca čija se simbolika i emotivni naboj mogu osetiti i danas. Otvaranje je u sredu u 19 časova, u sali Legata Milivoja Nikolajevića.