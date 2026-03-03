Liga budućih šampiona Ruma: Rezultati 15. vikenda (Video)

Odigrane su utakmice 15. vikenda LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA u Sportskom centru “Gimnazijum” u Rumi. Postignuti su sledeći rezultati:
GENERACIJA 2013
GFK “ SLOVEN “ RUMA – FK “ RADNIČKI CRVENI “ S.MITROVICA 1:1
ŠF “ FRUŠKAĆ “ RUMA – SFU “ PEMIJER 2020 “ VRDNIK 2:2
FK “ INĐIJA “ – FK “ RADNIČKI “ ŠID 3:0
FK “ JEDINSTVO “ S.PAZOVA – FK “ DONJI SREM “ PEĆINCI 1:5
FK “ JEDINSTVO “ S.PAZOVA – FK “ RADNIČKI BELI “ S.MITROVICA 0:7
GENERACIJA 2014
GFK “ SLOVEN “ RUMA – FK “ RADNIČKI “ ŠID 0:0
RFC “ INĐIJA “– FK “ RADNIČKI “ S.MITROVICA 4:0
FK “ JEDINSTVO “ S.PAZOVA -ŽFK “ RUMA “ 2:1
GENERACIJA 2015
FK „ DONJI SREM „ PEĆINCI – FK “ RADNIČKI “ IRIG 5:0
FK „ BORAC „ MARTINCI – FK “ JEDINSTVO “ S.PAZOVA 3:0
ŠF „ JEDNOTA „ ŠID – FK “ RADNIČKI “ ŠID 1:0
RFC „ INĐIJA „ – ŠF „ FRUŠKAĆ „ RUMA 1:1
ŠF „ SLOBODA“ DT – FK „ RADNIČKI „ SM 2:2
FK „ PRVI MAJ„ RUMA – ŠF „ TRGOVAČKI „ S.M. 1:2
GENERACIJA 2016
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- GFK” SLOVEN 1924”RUMA 3:0
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- GFK” SLOVEN ” RUMA 2:0
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- FK „ RADNIČKI „ S.MITROVICA 1:1
ŠF „ JEDNOTA „ ŠID – FK “ RADNIČKI “ ŠID 10:3
OFK „ LAĆARAK „ – ŠF “ TRGOVAČKI BELI “ S.MITROVICA 1:3
ŠF “ TRGOVAČKI PLAVI “ S.M. – SFU “ PEMIJER 2020 “ VRDNIK 3:0
FK „ POLET „ NIKINCI– RFC „ INĐIJA „ 3:1
ŠF „ SLOBODA“ DT – FK “ JEDINSTVO “ S.PAZOVA 5:0
GENERACIJA 2017
ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI „ – RFC „ INĐIJA „ 6:0
GFK „ SLOVEN „RUMA – FK „ DONJI SREM „ PEĆINCI 0:1
ŠF “ TRGOVAČKI BELI “ S.M. – FK “ JEDINSTVO “ S.PAZOVA 6:4
GFK „ SLOVEN 1924„RUMA – FK “ RADNIČKI “ ŠID 8:0
GENERACIJA 2018
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- FK “ RADNIČKI “ ŠID 3:0
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- ŠF „ SLOBODA“ DT 5:0
ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC- ŠF „ RADNIČKI „ S.M. 7:0
ŠF “ TRGOVAČKI PLAVI “ S.M. – FK “ JEDINSTVO “ S.PAZOVA 7:2
GENERACIJA 2019
ŠF „ SLOBODA“ DT – FK „ DONJI SREM „ PEĆINCI 0:7
RAZVOJNA LIGA 2014-2015
FK „ JADRAN „ GOLUBINCI– OFK „ LAĆARAK „ 1:6
RFC „ INĐIJA „ – ŠF „ TRGOVAČKI „ SM 2:6
(Redakcija)