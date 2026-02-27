Raspored utakmica 15. vikenda LBŠ u Rumi (Video)

U SUBOTU, 28. FEBRUARA SE IGRAJU UTAKMICE 15. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
08:40H: GENERACIJA 2017: ŠF „TRGOVAČKI PLAVI“ – RFC „ INĐIJA „
09:30H: GENERACIJA 2016: ŠF „TRGOVAČKI BELI“ – OFK „ LAĆARAK „
10:20H: GENERACIJA 2016: ŠF „TRGOVAČKI PLAVI“ – SFU „ PREMIJER 2020“
11:10H: GENERACIJA 2019: FK „ DONJI SREM „ – FK „ SLOBODA „DT
12:00H: GENERACIJA 2015: FK „ JEDINSTVO „ SP – FK „ BORAC „ MARTINCI
12:50H: GENERACIJA 2016: ŠF „ FRUŠKAĆ „ – FK „ RADNIČKI „ IRIG
BALON BROJ 2:
09:30H: GENERACIJA 2016: RFC „ INĐIJA „ – FK „ POLET „ NIKINCI
10:20H: GENERACIJA 2015: FK „ RADNIČKI „ IRIG – FK „ DONJI SREM „
11:10H: RAZVOJNA 2014-15: FK „ JADRAN „ – OFK „ LAĆARAK „
12:00H: GENERACIJA 2015: RFC „ INĐIJA „ – ŠF „ FRUŠKAĆ „
12:50H: GENERACIJA 2015: FK „ SLOBODA „DT – FK „ RADNIČKI „ SM
13:40H: GENERACIJA 2016: FK „ JEDINSTVO „ SP – FK „ SLOBODA „DT
14:30H: GENERACIJA 2019: ŠF „ LAVOVI 022“ – ŠF „ FRUŠKAĆ „
TEREN 1:
11:00H: GENERACIJA 2014: GFK „SLOVEN „ – FK „ RADNIČKI „ ŠID
TEREN 2:
12:00H: GENERACIJA 2013: SFU „ PREMIJER 2020“ – ŠF „ FRUŠKAĆ „
13:00H: GENERACIJA 2013: FK „ INĐIJA „ – FK „ RADNIČKI „ ŠID
U NEDELJU, 1. MARTA SE IGRAJU UTAKMICE 15. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
08:40H: RAZVOJNA 2014-15: ŠF „TRGOVAČKI“ – RFC „ INĐIJA „
09:30H: GENERACIJA 2015: ŠF „TRGOVAČKI“ – FK „ PRVI MAJ“
10:20H: GENERACIJA 2016: FK „ RADNIČKI „ ŠID – ŠF „ JEDNOTA“
11:10H: GENERACIJA 2018: FK „ JEDINSTVO „ SP – ŠF „TRGOVAČKI PLAVI“
12:00H: GENERACIJA 2017: FK „ JEDINSTVO „ SP – ŠF „TRGOVAČKI BELI“
12:50H: GENERACIJA 2017: FK „ RADNIČKI „ ŠID – GFK „ SLOVEN 1924“
13:40H: GENERACIJA 2018: ŠF „ FRUŠKAĆ „ – FK „ DONJI SREM „
BALON BROJ 2:
08:40H: GENERACIJA 2017: GFK „ SLOVEN „ – FK „ DONJI SREM „
09:30H: GENERACIJA 2015: FK „ RADNIČKI „ ŠID – ŠF „ JEDNOTA“
10:20H: GENERACIJA 2016: ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC – GFK „ SLOVEN “
11:10H: GENERACIJA 2018: ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC – FK „ SLOBODA „ D.T.
12:00H: GENERACIJA 2016: ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC – FK „ RADNIČKI „ SM
12:50H: GENERACIJA 2018: ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC – FK „ RADNIČKI „ SM
13:40H: GENERACIJA 2016: ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC – GFK „ SLOVEN 1924“
14:30H: GENERACIJA 2018: ŠF „ SPARTA „ BRATUNAC – FK „ RADNIČKI „ŠID
TEREN 1:
10:00H: GENERACIJA 2014: FK „ JEDINSTVO „ SP – ŽFK „ RUMA „
11:00H: GENERACIJA 2014: RFC „ INĐIJA „ – FK „ RADNIČKI „ SM
TEREN 2:
12:00H: GENERACIJA 2013: FK „ JEDINSTVO „ SP – FK „ DONJI SREM „
13:00H: GENERACIJA 2013: GFK „SLOVEN „ – FK „ RADNIČKI CRVENI „ SM
14:00H: GENERACIJA 2013: FK „ JEDINSTVO „ SP – FK „ RADNIČKI BELI „ SM
