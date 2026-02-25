Pšenica preuzela primat na Produktnoj berzi (Video)

preuzeta fotografija

U ovoj, usled praznika, skraćenoj radnoj nedelji, najviše aktivnosti berzanskih učesnika zabeleženo je na tržištu pšenice. Ukupan promet preko Produktne berze iznosio je 1.620 tona robe, finansijske vrednosti 37.488.750,00 dinara.

KUKURUZ:

Na tržištu kukuruza primetna je bila slaba aktivnost i kupovne i prodajne strane, pri čemu je ponuda bila izraženija u odnosu na tražnju. Kukuruzom se trgovalo na jedinstvenom cenovnom nivou od 22,00 din/kg bez PDV-a (24,20 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. Statistički, u odnosu na prethodnu nedelju, cena je zabeležila rast od 0,92%, dok je opšti utisak sa tržišta drugačiji.

PŠENICA:

Primat u trgovanju zauzela je pšenica, čineći 87% ukupnog nedeljnog prometa. Kupoprodajni ugovori zaključeni su za pšenicu čiji se sadržaj proteina kretao od 11 do 13%, u cenovnom rasponu od 19,80 do 20,00 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 19,85 din/kg bez PDV-a (21,83 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prošlonedeljna trgovanja, cena hlebnog zrna niža je za 1,98%. Tokom ove nedelje, tražnja je bila izražena i na paritetu CPT luka, ali je usled cenovnog spreda trgovanje izostalo.

Pšenicom novog roda sa min. 11,5% proteina trgovalo se po ceni od 18,60 din/kg bez PDV-a (20,46 din/kg sa PDV-om).

SOJA:

Kao i tokom prethodnog perioda, tržište soje bilo je pasivno. Berzanski ugovor za sojino zrno zaključen je po ceni od 48,50 din/kg bez PDV-a (53,35 din/kg sa PDV-om), uz obračun kvaliteta. U odnosu na prethodni upoređujući podatak, cena sojinog zrna niža je za 0,41%.

JEČAM:

Na tržištu ječma primetna je bila izrazito slaba tražnja ili periodi potpunog izostanka aktivnosti kupaca. Kako se radna nedelja bližila kraju, na strani ponude došlo je do korekcija cena naniže, ali je, i pored snižavanja cena u ponudi, trgovanje u potpunosti izostalo.

ĐUBRIVA:

Kada je reč o veštačkom đubrivu, UREA, prilovana je prometovana u džambo vrećama po ceni od 49,22 din/kg (418 eur/t) bez PDV-a, dok je cena za pakovanje 25/1 iznosila 49,81 din/kg (423 eur/t) bez PDV-a, pokazujući silazni trend u odnosu na prethodnu sedmicu.

(Redakcija)