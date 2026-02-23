Počeo je Vaskršnji post

preuzeta fotografija

U ponedeljak, 23. februara 2026. godine , počinje Vaskršnji post, najduži i najznačajniji post u pravoslavnoj tradiciji, kojim se vernici pripremaju za najveći hrišćanski praznik, Vaskrs. Veliki post traje ukupno 48 dana, a na njega se nadovezuje Stradalna sedmica, pa čitav posni period predstavlja vreme telesne i duhovne pripreme za praznik Vaskrsenja Hristovog. U ovom periodu od vernika se očekuje da poštuju pravila ishrane, ali i da rade na svom duhovnom pročišćenju kroz molitvu, pokajanje i činjenje dobrih dela. Crkveno učenje naglašava da pravi post ima dve dimenzije – telesnu i duhovnu. To znači da se ne sastoji samo u uzdržavanju od mrsne hrane, već i u uzdržavanju od loših misli, želja i postupaka, kao i u umnožavanju molitava, dobročinstava i praštanja. Ove godine post traje sve do 11. aprila, dok Vaskrs proslavljamo u nedelju, 12. aprila.