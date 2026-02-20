Uvođenje oznake “100% iz Srbije”

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede , prof. dr Dragan Glamočić, sastao se danas u Palati Srbija sa predstavnicima više od 100 različitih udruženja poljoprivrednika iz svih krajeva Srbije i iz svih sektora poljoprivrede.

Jedna od ključnih novina je uvođenje oznake „100% iz Srbije”, kako bi potrošači jasno mogli da prepoznaju domaće proizvode. Pored toga, priprema se novi pravilnik o deklarisanju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kojim će poreklo svake namirnice morati da bude jasno i nedvosmisleno označeno.

Ministarstvo pokreće i sistemsko uređivanje odnosa između proizvođača i otkupljivača. Biće uvedeni obavezni pisani ugovori pre isporuke poljoprivrednih proizvoda, sa precizno definisanim uslovima, rokovima plaćanja i mehanizmom formiranja cene. Za nepoštovanje ugovornih obaveza predviđene su značajne novčane kazne.

U sektoru svinjarstva ukinuti su prelevmani za uvoz prasadi do 31. decembra 2026. godine, sa ciljem obezbeđivanja kontinuiteta tovnog ciklusa i unapređenja kvaliteta rasnog sastava. S druge strane, zbog poremećaja na tržištu mleka, ponovo se uvode prelevmani za mleko u prahu, kako bi se zaštitili domaći proizvođači i stabilizovala otkupna cena svežeg mleka.

Ministarstvo poljoprivrede menja i pooštrava uslove veterinarskog sertifikata za uvoz svinjskog mesa. Novi sertifikat isključuje mogućnost uvoza iz restriktivnih područja i uvodi dodatne garancije nadležnog organa zemlje izvoznice. Reč je o preventivnoj i ciljanoj meri radi zaštite domaćeg stočarstva, navodi se u saopštenju.