Raspored utakmica 14. vikenda LBŠ u Rumi (Video)

U SUBOTU, 21. FEBRUARA SE IGRAJU UTAKMICE 14. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
08:40H: GENERACIJA 2016: RFC „ INĐIJA „ – GFK „ SLOVEN 1924“
09:30H: GENERACIJA 2016: ŠF „ JEDNOTA „ – FK „ RADNIČKI „ SM
10:20H: GENERACIJA 2016: RFC „ INĐIJA „ – FK „ JEDINSTVO „ SP
11:10H: GENERACIJA 2016: ŠF „ PRAVE PAME „ – SFU „ PEMIJER 2020“
12:00H: GENERACIJA 2016: FK „ JEDINSTVO „ SP – FK „ POLET „ NIKINCI
12:50H: GENERACIJA 2016: ŠF „ PRAVE PAME „ – FK „ PRVI MAJ „
13:40H: GENERACIJA 2018: FK „ PSK „ PUTINCI – ŠF „ FRUŠKAĆ“
BALON BROJ 2:
08:40H: GENERACIJA 2018: ŠF „ LAVOVI 022„ – FK“ RADNIČKI „ IRIG
09:30H: GENERACIJA 2017: FK“ RADNIČKI „ IRIG – GFK „ SLOVEN 1924“
10:20H: GENERACIJA 2015: GFK „ SLOVEN „ – FK „ RADNIČKI „ SM
11:10H: RAZVOJNA 2014-15: ŠF“ FUDBOLEND“ – ŠF „ LAVOVI 022„
12:00H: GENERACIJA 2018: SFU „ PEMIJER 2020“ – ŠF „ FRUŠKAĆ“
12:50H: RAZVOJNA 2014-15: FK „ JADRAN „ – GFK „ SLOVEN „
13:40H: RAZVOJNA 2014-15: GFK „ SLOVEN 1924“ – FK „ HAJDUK „ BEŠKA
TEREN 1
10:00H: GENERACIJA 2014: FK „RADNIČKI“ SM – FK „ RADNIČKI „ IRIG
11:00H: GENERACIJA 2014: FK „ JEDINSTVO „ SP – FK „ RADNIČKI „ ŠID
TEREN 2
12:00H: GENERACIJA 2013: FK „RADNIČKI CRVENI“ SM – FK „ RADNIČKI „ ŠID
13:00H: GENERACIJA 2013: SFU „ PREMIJER 2020“ – FK „ JEDINSTVO „ SP
U NEDELJU, 22. FEBRUARA SE IGRAJU UTAKMICE 14. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
08:40H: GENERACIJA 2018: FK „ DONJI SREM „ – GFK „SLOVEN“
09:30H: RAZVOJNA 2014-15: ŠF „SOCER KIDS“ – FK „ ŠUMAR „ OGAR
10:20H: GENERACIJA 2016: ŠF „SOCER KIDS 1“ – ŠF „ LAVOVI 022„
11:10H: GENERACIJA 2016: ŠF „SOCER KIDS 2“ – FK „ RADNIČKI „ ŠID
12:00H: GENERACIJA 2018: ŠF „SOCER KIDS“ – ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI“
12:50H: GENERACIJA 2016: ŠF „SOCER KIDS 1“ – ŠF „SOCER KIDS 2“
13:40H: GENERACIJA 2018: ŠF „SOCER KIDS“ – FK „ RADNIČKI „ ŠID
14:30H: GENERACIJA 2015: ŠF „SOCER KIDS “ – FK „ PRVI MAJ“
15:20H: GENERACIJA 2019: ŠF „ LAVOVI 022„ – FK „ DONJI SREM „
BALON BROJ 2:
08:40H: GENERACIJA 2019: ŠF „ TRGOVAČKI „ – ŠF „ FUDBALEND“
09:30H: GENERACIJA 2015: FK „ RADNIČKI „ ŠID – FK „ DONJI SREM „
10:20H: GENERACIJA 2017: ŠF „SOCER KIDS“ – ŠF „ TRGOVAČKI PLAVI“
11:10H: GENERACIJA 2015: ŠF „SOCER KIDS“ – ŠF „ TRGOVAČKI „
12:00H: RAZVOJNA 2014-15: ŠF „SOCER KIDS“ – ŠF „ FRUŠKAĆ“
12:50H: GENERACIJA 2019: ŠF „SOCER KIDS “ – RFC „ INĐIJA „
13:40H: GENERACIJA 2017: ŠF „SOCER KIDS “ – ŠF „ LAVOVI 022„
14:30H: GENERACIJA 2015: FK „ BORAC „ MARTINCI – ŠF „ FRUŠKAĆ“
15:20H: GENERACIJA 2017: FK „ RADNIČKI „ ŠID – ŠF „ JEDNOTA „
TEREN 1
11:00H: GENERACIJA 2014: ŠF „SOCER KIDS“ – GFK „ SLOVEN „
13:00H: GENERACIJA 2014: ŠF „SOCER KIDS“ – ŠF „ TRGOVAČKI „
TEREN 2:
12:00H: GENEARCIJA 2013 FK „RADNIČKI BELI“ SM – FK “ INĐIJA“
14:00H: GENEARCIJA 2013 FK“DONJI SREM „ – ŠF „ TRGOVAČKI „
