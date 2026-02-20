Podrška porodicama sa više dece (Video)

preuzeta fotografija

Pokrajinska vlada će u ovoj godini, sa ukupno 250 miliona dinara bespovratnih sredstava, podržati porodice na teritoriji AP Vojvodine u kojima se rodi treće ili četvrto dete, za rešavanje stambenog pitanja ili unapređenje uslova stanovanja.

Pravo na ta sredstva imaju porodice iz Vojvodine – bračne i vanbračne zajednice sa decom, kao i jednoroditeljske porodice, u kojima se, počev od 1. oktobra 2024. godine, pa do dana raspisivanja konkursa, rodi treće ili četvrto dete. Doneta je i odluka o dodeli bespovratnih sredstava porodicama na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu nepokretnosti čiji će vlasnik biti žena, za šta je u 2026. godini opredeljeno ukupno 110 miliona dinara. Pravo na ta sredstva imaju porodice – bračne i vanbračne zajednice, kao i jednoroditeljske porodice, odnosno samohrane majke sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine.

Cilj ove mere podrške je otklanjanje i sprečavanje diskriminacije i ostvarivanje jednakih mogućnosti žena i muškaraca, unapređenjem položaja žena i njihovim ekonomskim osnaživanjem.