Sednica Pokrajinske skupštine (VIDEO)

Aktuelno Vesti Vojvodina | February 19, 2026

preuzeta fotografija

Poslanici Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine usvojili su Odluku o izradi izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene predela “Fruška gora , ” kojom se obuhvataju delovi teritorije opština Beočin, Irig i Grada Sremska Mitrovica. Izradi izmena i dopuna Prostornog plana Fruške gore pristupa se radi stvaranja uslova za izgradnju novog kompleksa specijalne namene na Pavlasovom čotu, kojim bi se obezbedio kontinuitet operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije na teritoriji Srbije i očuvanje postojećih potencijala područja uz optimalno korišćenje, uređenje i zaštitu samog područja.

Povezane objave

Ivanišević potpisao Sporazum sa Beogradskim sajmom (Video)

“Novosadski dani piva” 20. i 21. februara (Video)

Aleksandra Ćirić Bošković dobitnik priznanja “Luča” (Foto/Video)