Sednica Pokrajinske skupštine (VIDEO)

Poslanici Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine usvojili su Odluku o izradi izmene i dopune Prostornog plana područja posebne namene predela “Fruška gora , ” kojom se obuhvataju delovi teritorije opština Beočin, Irig i Grada Sremska Mitrovica. Izradi izmena i dopuna Prostornog plana Fruške gore pristupa se radi stvaranja uslova za izgradnju novog kompleksa specijalne namene na Pavlasovom čotu, kojim bi se obezbedio kontinuitet operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije na teritoriji Srbije i očuvanje postojećih potencijala područja uz optimalno korišćenje, uređenje i zaštitu samog područja.