Srbija traži hitan sastanak sa Evropskom komisijom

preuzeta fotografija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatražilo je hitne konsultacije sa Evropskom komisijom povodom aktuelnih kretanja na tržištu mleka i mlečnih proizvoda. Kako se dalje navodi u saopštenju, s obzirom na složene okolnosti koje pogađaju ovaj sektor širom regiona i Evrope, Srbija smatra da je razgovor sa institucijama Evropske unije od značaja. Cilj je da se u partnerskom dijalogu sagledaju aktuelni tržišni trendovi i razmotre mogući pristupi u slučaju daljih poremećaja na tržištu. Nadležni organi Republike Srbije kontinuirano prate stanje u sektoru mlekarstva, analiziraju kretanja na domaćem i regionalnom tržištu , i preduzimaju mere u cilju očuvanja stabilnosti proizvodnje i snabdevanja. Ministarstvo poljoprivrede ostaje posvećeno transparentnosti, odgovornom postupanju i poštovanju međunarodnih obaveza, uz uverenje da su koordinacija i otvoren dijalog sa Evropskom komisijom u zajedničkom interesu. Detaljnije informacije biće razmatrane u okviru predstojećih konsultacija, navodi se u saopštenju.