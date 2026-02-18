Najava akcije dobrovoljnog davanja krvi u Šidu

Crveni krst Šid, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi, i to u sredu, 25. februara 2026. godine, u Crvenom krstu Šid, u ulici Cara Lazara 10, od 9 do 12 časova. Iz šidskog Crvenog krsta podsećaju da krv mogu dati sve zdrave, punoletne osobe do 65 godina starosti, ukoliko zadovoljavaju granične vrednosti hemoglobina, svaka 4 meseca (žene) i svaka 3 meseca (muškarci). Takođe, ističu značaj redovnog dobrovoljnog davanja krvi, jer je izuzetno važno održavati kontinuirani priliv krvi za sve pacijente kojima je potrebna transfuzija krvi.