Najava akcije dobrovoljnog davanja krvi u Šidu

Vesti Šid | February 18, 2026

Crveni krst Šid, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi, i to u sredu, 25. februara 2026. godine, u Crvenom krstu Šid, u ulici Cara Lazara 10, od 9 do 12 časova. Iz šidskog Crvenog krsta podsećaju da krv mogu dati sve zdrave, punoletne osobe do 65 godina starosti, ukoliko zadovoljavaju granične vrednosti hemoglobina, svaka 4 meseca (žene) i svaka 3 meseca (muškarci). Takođe, ističu značaj redovnog dobrovoljnog davanja krvi, jer je izuzetno važno održavati kontinuirani priliv krvi za sve pacijente kojima je potrebna transfuzija krvi.

Povezane objave

Inđijski karatista među 16 najboljih na svetu

Aleksandra Ćirić Bošković dobitnik priznanja “Luča” (Foto/Video)

Danas se slavi Sveti Trifun, ali i Dan zaljubljenih