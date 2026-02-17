Uhapšen zbog prevara

preuzeta fotografija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Trećim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su I. L. (1958) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio sedam krivičnih dela prevara.

Sumnja se da se on, u Novom Beogradu i Zemunu, starijim ženskim osobama koje je sretao na ulici predstavljao kao bivši kolega, govorio im da preko veza u PIO fondu može da pomogne da im se isplati razlika u penziji ili uveća penzija , i zauzvrat im tražio da mu daju novac, što su one i učinile.