Pomeren rok za uplatu prve rate

preuzeta fotografija

Porez na imovinu u 2026. za poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica ističe 18. februara. Rok uplata prve rate pomeren je zbog obeležavanja Dana državnosti Srbije, 15, 16. i 17. februara, državnog praznika Sretenje. Poreski obveznici treba da uplate akontaciju koja je jednaka iznosu poreza za četvrti, odnosno poslednji kvartal prošle godine. Novim rešenjem za porez organa jedinice lokalne samouprave koji poreskim obveznicima treba da bude dostavljeno , ukoliko se utvrdi veći iznos obaveze nego što je plaćena akontacija, razliku je potrebno uplatiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.