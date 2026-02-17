“Novosadski dani piva” 20. i 21. februara

preuzeta fotografija

Na Novosadskom sajmu održana je konferencija za medije povodom manifestacije „Novosadski dani piva”, na kojoj su predstavljeni program i prateći sadržaji ovogodišnjeg festivala. Prisutnima se obratio pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević, koji je istakao da su „Novosadski dani piva” ozbiljna i značajna manifestacija, kojoj Pokrajinski sekretarijat od samog početka daje punu podršku, naglasivši da je festival značajan za razvoj turizma kako u Novom Sadu, tako i u AP Vojvodini.