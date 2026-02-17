Inđijski karatista među 16 najboljih na svetu

preuzeta fotografija

Vrhunsko iskustvo na karate takmičenju u Fudžairi, Ujedinjeni Arapski Emirati, imao je kadetski reprezentativac Srbije Jovan Popović u kategoriji borbe – 57 kg .

Pobeda nad prvim na svetskoj listi boraca – 57 kg , Čehom Spanikom Tobijasom, sa rezultatom 5:3 govori o vrhunskom kvalitetu srpskog reprezentativca. Jovan je ušao među prvih 16 na svetu gde je izgubio meč od takmičara iz Kuvajta Mohammeda Harbija sa 1:3.

Trener takmičara Železničara sa svetskom trenerskom licencom , Nikola Mandić, ističe da je zadovoljan vrhunskim nastupom na Svetskoj Ligi Mladih, na kojoj je nastupilo 2.350 takmičara iz celog sveta u četiri takmičarska dana.