200 godina Matice srpske

U Novom Sadu je obeleženo 200 godina Matice srpske, najstarije institucije srpske književnosti, kulture i nauke. Jubilej se proslavlja tokom cele godine, a centralni događaj bila je svečana akademija u Srpskom narodnom pozorištu. O značaju Matice srpske za očuvanje i razvoj kulture govorili su patrijarh srpski Porfirije, predsednik Matice srpske Dragan Stanić i Miloš Vučević. Svečanoj akademiji prisustvovali su istaknuti predstavnici kulturnog, naučnog i političkog života, među kojima su patrijarh Porfirije, savetnik predsednika Republike Srbije Miloš Vučević, ministar kulture Nikola Selaković, ministar prosvete Dejan Vuk Stanković, predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i brojni drugi ugledni gosti.