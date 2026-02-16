Jedinstvo i sloboda temelji snažne Srbije

preuzeta fotografija

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut poručio je u Orašcu, na državnoj ceremoniji obeležavanja Sretenja – Dana državnosti Srbije, da naša državnost nikad nije bila podrazumevana, već izborena, i da je zato zavet celog srpskog naroda da čuvamo otadžbinu koju su nam ostavili preci. Macut, koji je sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem položio vence na Spomenik Karađorđu, istakao je da nas istorija uči da ko ne poznaje i ne ceni svoje korene , teško može da razume svoj put. On je naveo da se Sretenjem nije desilo samo buđenje nacionalnog duha i jedinstva, već su, zahvaljujući jednom od najslobodoumnijih ustava – Sretenjskom ustavu, postavljeni temelji moderne države i funkcionisanja državnih organa. Prema njegovim rečima, Srbija je danas jaka država koja ide napred, sa ekonomijom koja raste, penzijama i platama koje su najviše u istoriji, a zahvaljujući svim sprovedenim reformama građani imaju više prilika za posao i obrazovanje. Macut je poručio mladima da su oni nosioci budućnosti, stub naše otadžbine i snaga koja će uvek držati Srbiju uspravnom i neće dozvoliti da joj bilo ko oduzme slobodu i ponos. Neka naša Srbija bude svetionik za sve generacije, a zajedništvo sa svim Srbima širom sveta naša snaga, poručio je predsednik Vlade.