Akcija pojačane kontrole saobraćaja do 22. februara

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da će pripadnici Uprave saobraćajne policije sprovoditi akciju pojačane kontrole saobraćaja na teritoriji Srbije do 22. februara, u cilju očuvanja bezbednosti saobraćaja tokom predstojećih praznika. Imajući u vidu da se u navedenom periodu očekuje povećan intenzitet saobraćaja, posebno na putnim pravcima ka zimskim turističkim centrima u zemlji i inostranstvu, kao i dodatne gužve usled školskog raspusta, saobraćajna policija će preduzimati pojačane mere u cilju sprečavanja saobraćajnih nezgoda i povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Akcenat kontrole je na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja koji najviše doprinose nastanku saobraćajnih nezgoda sa najtežim posledicama. Posebna pažnja biće posvećena prekoračenju dozvoljene brzine kretanja, nepropisnom preticanju, upravljanju vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenju sigurnosnog pojasa i nepropisnom prevoženju dece u vozilu. Uprava saobraćajne policije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bi sačuvali svoje i tuđe živote, ističe se u saopštenju.