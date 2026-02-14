Danas se slavi Sveti Trifun, ali i Dan zaljubljenih

preuzeta fotografija

Srpska pravoslavna crkva 14. februar proslavlja praznik Svetog mučenika Trifuna, dok je u Rimokatoličkoj crkvi taj dan posvećen spomenu na Svetog Valentina, koji se slavi i kao Dan zaljubljenih.

Jedni 14. februar povezuju sa vinogradarima, drugi slave ljubav, nekima je taj koncept neshvatljiv, a tu su i oni koji danas ne praznuju.

Bilo kako bilo, danima unazad groznica povodom Dana zaljubljenih ne jenjava, sve je u znaku crvene boje, srca i ljubavi, a da li ste se nekada zapitali ko su bili Sveti Trifun i Sveti Valentin?

Bez ikakve želje da namećemo bilo kome princip ekumenizma, moramo da napomenemo da 14. februar, na neki način, ujedinjuje hrišćane – dok pravoslavni vernici obeležavaju Svetog Trifuna, rimokatolike ovaj dan asocira na Svetog Valentina, ali ni oni prvi nisu imuni na ovog drugog.

Prema predanju, Sveti Trifun rođen je u selu Kampsadi u Frigiji, u siromašnoj porodici i bio je veoma pobožan od najranijeg detinjstva.

Kao dete vreme je provodio čuvajući guske, a od Boga je dobio „dar čudotvorstva i isceljenja“, pa je za života iscelio mnoge bolesnike, isterivao demone iz mnogih ljudi i pomagao onima koji su mu se obraćali za pomoć.

Proslavio se izlečivši kćerku rimskog cara Gordija, po imenu Gordijanu, od duševne bolesti, zbog čega ga je car izdašno nagradio.

Trifun je sve bogatstvo podelio siromašnima i nastavio da čuva guske. Pogubljen je za vreme vladavine cara Dekija, progonitelja hrišćana, jer nije želeo da se odrekne svoje vere. Sahranjen je u svom rodnom mestu.

Danas Svetog Trifuna slave esnafi, vinogradari i mehandžije. Veruje se da je on čuvar bilja i da upravo 14. februara priroda počinje da se budi iz zimskog sna, uz buđenje ljubavi kod ljudi.

Sveti Valentin, pandan Svetom Trifunu, bio je episkop i mučenik, koji je živeo u 3. veku.

Pogubljen je 269. godine odsecanjem glave, za vreme vladavine rimskog cara Klaudija II. Car Julije I je u 4. veku nad njegovim grobom podigao baziliku, a u 15. veku je ovaj svetac povezan sa praznikom zaljubljenih – Danom zaljubljenih, što se održalo do danas.

(Redakcija)