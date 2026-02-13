U subotu su zimske Zadušnice

U subotu, 14. februara obeležavaju se Zimske zadušnice. Postoji veliki broj običaja koji se vezuju za ovaj dan, a razlikuju se od mesta do mesta. Jedan je posebno važan, a tiče se hrane. Mnogi će u subotu za Zadušnice na groblje izneti omiljenu hranu, piće i cveće upokojenog. Često se dešava da i nakon što se prisutni posluže za pokoj duše, ostanu kolači, voće, kafa… Onda se postavlja pitanje šta uraditi sa svim tim – da li ostaviti pored spomenika, na grobu, podeliti sirotinji ili vratiti kući.

Prema verovanjima, stari ljudi su govorili da se greh na Zadušnice najlakše napravi iz neznanja – ako nešto vratite s groblja u svoj dom, nesvesno unosite energiju koja tamo treba da ostane.