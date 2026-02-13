Raspored utakmica 13. vikenda LBŠ u Rumi (Video)

U SUBOTU, 14. FEBRUARA SE IGRAJU UTAKMICE 13. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
09.30H: GENERACIJA 2017: GFK “SLOVEN” – “RADNIČKI” IRIG
10.20H: GENERACIJA 2016: FK “JEDINSTVO” S.P. – ŠF “LAVOVI 022”
11.10H: RAZVOJNA 2014-15: FK “ŠUMAR” OGAR – ŠF “FUDBALEND”
12.00H: GENERACIJA 2015: FK “RADNIČKI” IRIG – RFC “INĐIJA”
12.50H: GENERACIJA 2017: FK “SLOBODA” D.T. – ŠF “FUDBALEND”
13.40H: RAZVOJNA 2014-15: FK “JADRAN” GOLUBINCI – FK “HAJDUK BEŠKA”
BALON BROJ 2:
09.30H: RAZVOJNA 2014-15: GFK “SLOVEN 1924” – ŠF “LAVOVI 022”
10.20H: GENERACIJA 2018: FK “RADNIČKI” IRIG – GFK “SLOVEN”
11.10H: GENERACIJA 2016: FK “SLOBODA” D.T. – ŠF “PRVI MAJ” RUMA
12.00H: GENERACIJA 2015: FK “JEDINSTVO” S.P. – ŠF “FRUŠKAĆ”
12.50H: RAZVOJNA 2014-15: OFK “OBILIĆ” KUKUJEVCI – ŠF “FRUŠKAĆ”
13.40H: GENERACIJA 2019: RFC” INĐIJA – FK “SLOBODA” D.T.
14.30H: GENERACIJA 2018: FK “SLOBODA” D.T. – RFC “INĐIJA”
TEREN BROJ 1:
11.00H: GENERACIJA 2014: GFK “SLOVEN” – FK “PRVI MAJ”
TEREN BROJ 2:
10.00H: GENERACIJA 2013: FK “RADNIČKI” IRIG – FK “INĐIJA”
U NEDELJU, 15. FEBRUARA SE IGRAJU UTAKMICE 13. VIKENDA LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA U SC “GIMNASIUM” U RUMI A RASPORED JE SLEDEĆI:
BALON BROJ 1:
09.30H: GENERACIJA 2017: ŠF “FRUŠKAĆ” – FK “DONJI SREM”
10.20H: GENERACIJA 2017: FK “RADNIČKI” ŠID – “RFC” INĐIJA
11.10H: GENERACIJA 2015: FK “RADNIČKI” ŠID – ŠF “PRVI MAJ” RUMA
12.00H: GENERACIJA 2018: FK “DONJI SREM” – FK “RADNIČKI” ŠID
12.50H: GENERACIJA 2016: GFK “SLOVEN” – FK “POLET NIKINCI”
BALON BROJ 2:
09.30H: RAZVOJNA 2014-15: OFK “LAĆARAK” – RFC “INĐIJA”
10.20H: GENERACIJA 2016: OFK “LAĆARAK” – ŠF “JEDNOTA” ŠID
11.10H: GENERACIJA 2017: FK “JEDINSTVO” S.P. – GFK “SLOVEN 1924”
12.00H: GENERACIJA 2016: ŠF “JEDNOTA” ŠID – GFK “SLOVEN 1924”
12.50H: GENERACIJA 2018: FK “JEDINSTVO” S.P. – ŠF “FRUŠKAĆ”
TEREN BROJ 2:
11.00H: GENERACIJA 2013: FK “JEDINSTVO” S.P. – FK “DONJI SREM”
(Redakcija)