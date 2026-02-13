Rad Doma zdravlja u Pećincima tokom praznika (Video)

Rad službe Doma zdravlja za vreme predstojećih državnih praznika biće po sledećem rasporedu:
16.02.2026.:
Služba hitne medicinske pomoći: 00-24 časa
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih: 07-19 časova
Služba za zdravstvenu zaštitu dece: 07-13 časova
Apoteka Pećinci: 07-13 časova
Stomatologija Pećinci: 07-13 časova
17.02.2026.:
Služba hitne medicinske pomoći: 00-24 časa
Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih: 07-19 časova
Apoteka Pećinci: 07-13 časova
Medicinska sestra/tehničar će obilaziti pacijente u kućnim posetama 14.02. i 16.02.
Noćni rad će se obavljati svim danima tokom praznika u prostorijama opšte medicine od 19 do 07 časova.