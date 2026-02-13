Rad Doma zdravlja u Pećincima tokom praznika (Video)

Dom zdravlja „Dr Dragan Funduk” Pećinci

Rad službe Doma zdravlja za vreme predstojećih državnih praznika biće po sledećem rasporedu:

16.02.2026.:

Služba hitne medicinske pomoći: 00-24 časa

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih: 07-19 časova

Služba za zdravstvenu zaštitu dece: 07-13 časova

Apoteka Pećinci: 07-13 časova

Stomatologija Pećinci: 07-13 časova

17.02.2026.:

Služba hitne medicinske pomoći: 00-24 časa

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslih: 07-19 časova

Apoteka Pećinci: 07-13 časova

Medicinska sestra/tehničar će obilaziti pacijente u kućnim posetama 14.02. i 16.02.

Noćni rad će se obavljati svim danima tokom praznika u prostorijama opšte medicine od 19 do 07 časova.