Rad Doma zdravlja tokom praznika (Video)

Tokom predstojećih praznika, Dom zdravlja Sremska Mitrovica radiće po izmenjenom režimu, uz organizovana dežurstva za odrasle, decu i stomatološke pacijente. Služba hitne medicinske pomoći pružaće zdravstvene usluge 24 časa dnevno, bez prekida .
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE DECE („DEČIJI DISPANZER”):
14.02.2026. OD 07 : 00 DO 20 : 00 ČASOVA
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DECE I OMLADINE („ŠKOLSKI DISPANZER”):
15.02.2026. OD 07 : 00 DO 20 : 00 ČASOVA
16.02.2026. OD 07 : 00 DO 20 : 00 ČASOVA
17.02.2026. OD 07 : 00 DO 20 : 00 ČASOVA
STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA:
14.02.2026. OD 07 : 00 DO 20 : 00 ČASOVA
15.02.2026. OD 07 : 00 DO 14 : 00 ČASOVA
16.02.2026. OD 07 : 00 DO 14 : 00 ČASOVA
17.02.2026. OD 07 : 00 DO 14 : 00 ČASOVA