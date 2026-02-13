Rad Doma zdravlja tokom praznika (Video)

preuzeta fotografija

Tokom predstojećih praznika, Dom zdravlja Sremska Mitrovica radiće po izmenjenom režimu, uz organizovana dežurstva za odrasle, decu i stomatološke pacijente. Služba hitne medicinske pomoći pružaće zdravstvene usluge 24 časa dnevno, bez prekida .

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE DECE („DEČIJI DISPANZER”):

14.02.2026. OD 07 : 00 DO 20 : 00 ČASOVA

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DECE I OMLADINE („ŠKOLSKI DISPANZER”):

15.02.2026. OD 07 : 00 DO 20 : 00 ČASOVA

16.02.2026. OD 07 : 00 DO 20 : 00 ČASOVA

17.02.2026. OD 07 : 00 DO 20 : 00 ČASOVA

STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA:

14.02.2026. OD 07 : 00 DO 20 : 00 ČASOVA

15.02.2026. OD 07 : 00 DO 14 : 00 ČASOVA

16.02.2026. OD 07 : 00 DO 14 : 00 ČASOVA

17.02.2026. OD 07 : 00 DO 14 : 00 ČASOVA