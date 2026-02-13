Rad Doma zdravlja tokom praznika (Video)

Vesti Sremska Mitrovica | February 13, 2026

preuzeta fotografija

Tokom predstojećih praznika, Dom zdravlja Sremska Mitrovica radiće po izmenjenom režimu, uz organizovana dežurstva za odrasle, decu i stomatološke pacijente. Služba hitne medicinske pomoći pružaće zdravstvene usluge 24 časa dnevno, bez prekida .

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU PREDŠKOLSKE DECE („DEČIJI DISPANZER”):
14.02.2026. OD 07 : 00 DO 20 : 00 ČASOVA

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŠKOLSKE DECE I OMLADINE („ŠKOLSKI DISPANZER”):
15.02.2026. OD 07 : 00 DO 20 : 00 ČASOVA
16.02.2026. OD 07 : 00 DO 20 : 00 ČASOVA
17.02.2026. OD 07 : 00 DO 20 : 00 ČASOVA

STOMATOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA:
14.02.2026. OD 07 : 00 DO 20 : 00 ČASOVA
15.02.2026. OD 07 : 00 DO 14 : 00 ČASOVA
16.02.2026. OD 07 : 00 DO 14 : 00 ČASOVA
17.02.2026. OD 07 : 00 DO 14 : 00 ČASOVA

Povezane objave

Podrška roditeljima od prvih dana sa bebom (Foto/Video)

Radno vreme Doma zdravlja u Sremskoj Mitrovici tokom praznika (Video)

Prijava za pakete solidarne pomoći do 25. februara (Video)