Putevi Srbije: Spremno i organizovano dočekujemo predstojeći praznik

„Putevi Srbije” spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Republici Srbiji , koji se očekuje tokom predstojećeg praznika, Dana državnosti – Sretenja. U cilju nesmetanog prolaska vozila srpskim autoputevima, intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata, i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno, bez pauze. „Putevi Srbije” apeluje na vozače da, zbog pojačanog intenziteta saobraćaja, prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i poštuju saobraćajnu signalizaciju. Zbog očekivanih padavina, savetujemo sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i na put ne kreću bez zimske opreme, kao i lanaca u brdovitim i planinskim predelima.