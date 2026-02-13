Danas je Svetski dan radija – 13. februar

preuzeta fotografija

Danas, 13. februara, širom sveta se obeležava Svetski dan radija koji je proglasio UNESCO, u znak sećanja na 1946. godinu, kada je prvi put emitovan program Radija UN.

Giljermo Markoni se smatra „ocem radija” jer je 1896. godine obavio prvi radio prenos ; međutim, on nije slao glas već radio signale. Prvi eksperimenti sa prenosom glasa su počeli tek posle 1900. godine.

Markoni je 1909. godine dobio Nobelovu nagradu za „doprinos u razvoju bežičnih tehnologija”.

Bez obzira na ubrzani razvoj savremenih tehnologija komuniciranja, radio još uvek ostaje najrasprostranjeniji medij. Zbog toga je UNESCO 2011. godine utvrdio Svetski dan radija na 13. februara zato što je 1946. godine prvi put emitovan program Radija UN.

Doprinos Nikole Tesle razvoju radija je malo poznat jer se do 1943. godine smatralo da su njegovi nacrti za dizajn radija ustvari kopija Markonijevih. Međutim , dokazano je da je on još 1892. godine napravio nacrt za prvi radio.

Radio koristi oko 95% svetskog stanovništva jer je tehnologija koju zahteva pristupačnija i jednostavnija, pa radio prenosi mogu dosegnuti i do najudaljenijih zajednica. Prema istraživanjima , čak 75% domaćinstava u zemljama u razvoju poseduje bar jedan radio prijemnik.

(Redakcija)