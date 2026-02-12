Spomenik Jusi – Šefku Alimanoviću biće otvoren 13. februara

preuzeta fotografija

Spomenik Jusi – Šefku Alimanoviću, poznatom mitrovačkom prosjaku i simbolu dobrote i tolerancije, biće svečano otvoren u petak, 13. februara, u 11 časova, kod ulaza u Gradsku biblioteku na Gradskom trgu. Otvaranje će izvršiti članovi organizacionog odbora. Posle gotovo 15 godina od pokretanja građanske inicijative, Sremska Mitrovica će tako odužiti priznanje čoveku koji je generacijama Mitrovčana bio deo kolektivnog sećanja. Ideja za podizanje spomenika nastala je pre više od decenije i po, kada je grupa građana predložila da Jusi, pravim imenom Šefko Alimanović (1945-2008), bude odana počast kroz skulpturu u prirodnoj veličini. Spomenik će biti postavljen u centru grada, na mestu gde je Jusa godinama boravio, kao trajno podsećanje na njegovu dobrotu i toleranciju.