Javni poziv za premiju za mleko

U toku je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za četvrti kvartal 2025. godine , a koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja. Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva za premiju za mleko po ovom javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava obnovio registraciju za 2026. godinu. Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u četvrtom kvartalu 2025. godine, odnosno u periodu od 1. oktobra do 31. decembra 2025. godine. Zahtevi se podnose do 19. februara 2026. godine, zaključno, preko platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji.