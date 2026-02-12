Dodela nagrada “Sportista godine 2025.” (Video)

U hali Pinki u Sremskoj Mitrovici održana je svečana dodela nagrada „Sportista godine 2025″, događaj koji ističe najbolje rezultate postignute u sportu tokom prethodne godine. Poseban fokus bio je na sportistima, trenerima i klubovima koji su se istakli na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Manifestacija je privukla brojne učesnike i goste, uključujući roditelje, trenere i predstavnike sportskih klubova. Priznanja su dodeljena u različitim kategorijama: pioniri, kadeti, juniori, seniori, kao i najbolji klub i trener godine.
NAJUSPEŠNIJI PIONIRI:
1. MESTO DUNJA BEREŽNI – KARATE KLUB „SREM”
2. MESTO JOVANA BENAK – KARATE KLUB „SREM”, DUNJA PAVLOVIĆ – KARATE KLUB „SREM”
3. MESTO OGNJEN TUBIĆ – ATLETSKI KLUB „SIRMIUM”, LENKA ŠULJMANAC – ATLETSKI KLUB „SIRMIUM”
NAJUSPEŠNIJI KADETI:
1. MESTO BOŠKO ĐEKIĆ – PLIVAČKI I VATERPOLO KLUB „SREM”
2. MESTO ĐORĐE LUKIĆ – KAJAK KLUB „VAL”, STEFAN ĐONIĆ – ATLETSKI KLUB „SIRMIUM”
3. MESTO MIONA MURIĆ – KARATE KLUB „SREM”, ANĐELA PEROVIĆ – KARATE KLUB „SREM”
NAJUSPEŠNIJI JUNIORI:
1. MESTO DUŠAN ŽERAVIĆ – DŽU DŽICU KLUB „BEZBEDNOST SM”
2. MESTO IVA BEŽANOVIĆ – ATLETSKI KLUB „SREM”
3. MESTO HELENA MALBAŠIĆ – KARATE KLUB „SREM”
NAJUSPEŠNIJI SENIORI:
1. MESTO ANASTAZIJA BAJUK – KAJAK KLUB „VAL”, MARIJA DOSTANIĆ – KAJAK KLUB „VAL”
2. MESTO BOJAN ZDELAR – KAJAK KLUB „VAL”
3. MESTO SLAVKO STEVIĆ – ATLETSKI KLUB „SREM”
NAJUSPEŠNIJI KLUB:
1. MESTO KAJAK KLUB „VAL”
2. MESTO ŠAHOVSKO SPORTSNO UDRUŽENJE „SIRMIUM”
NAJUSPEŠNIJI TRENER:
NENAD KOSIJER – KAJAK KLUB „VAL”