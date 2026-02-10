Nastavljeno suđenje ginekologu

Nastavljeno je suđenje ginekologu Marku Maksimoviću (46) iz Rume pred Višim sudom u Sremskoj Mitrovici, u okviru postupka koji se odnosi na optužbe za akušersko nasilje nad porodiljama Maricom Mihajlović i Jelenom Ivković. Predmet izaziva veliku pažnju javnosti, s obzirom na to da je reč o jednom od retkih slučajeva u Srbiji u kojem se pred sudom razmatra krivična odgovornost za postupanje tokom porođaja sa tragičnim ishodom, jer su u oba slučaja preminule bebe. Ročište održano 9. februara trajalo je duže nego što je bilo predviđeno, a sudsko veće je, nakon višesatnog saslušanja, uspelo da ispita sve planirane svedoke. Neki od iskaza trajali su i više od sat vremena. Ukupno je saslušano šest svedoka, dok je za jednog od njih najavljeno ponovno pojavljivanje pred sudom na narednom ročištu. U nastavku postupka planirano je saslušanje još osam svedoka, čime bi trebalo da bude priveden kraju veći deo dokaznog postupka. Sledeće ročište zakazano je za 13. maj.