U Mitrovici legalizaciju čeka više od 17 hiljada objekata

preuzeta fotografija

Sremska saznaje da je u Sremskoj Mitrovici tokom trajanja akcije „Svoj na svome” pristiglo 17.092 prijave, i da to nije konačan broj s obzirom na to da tu nisu uračunate prijave građana i pravnih lica koje su predate u Pošti. Podsećamo, prijave su se podnosile od 8. decembra elektronski, preko platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, ali i u poštama i na drugim lokacijama širom Srbije. Nakon isteka roka počinje faza provere podataka koje su građani dostavili u prijavama. Nadležna agencija upoređuje podatke sa postojećim javnim evidencijama. Ukoliko je dokumentacija uredna, izdaje se potvrda, a predmet se prosleđuje Republičkom geodetskom zavodu radi upisa prava svojine u katastar. U Sremskoj Mitrovici legalizacija porodičnih kuća i stanova najčešće je iznosila oko 100 evra, dok je za veće i poslovne objekte visina naknade zavisila od površine.