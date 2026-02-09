Sportske igre mladih u Donjem Tovarniku

preuzeta fotografija

Trinaesta sezona Plazma Sportskih igara mladih (SIM) okupila je 4. februara u Sportskoj hali u Donjem Tovarniku mlade sportiste iz pećinačke Osnovne škole „Slobodan Bajić Paja”, koji su na „zelenom terenu” edukativne radionice Ziro veist (Zero Waste) – Budi deo Igre, čuvajmo našu planetu prikazali veliku borbenost i ujedno učili kako da pravilno razvrstavaju otpad i razvijaju svest o značaju očuvanja životne sredine. Zamenik predsednika opštine Pećinci Zoran Vojkić izrazio je, tom prilikom, zadovoljstvo zbog organizovanja Sportskih igara mladih u našoj opštini, jer kako je rekao, Igre su prilika da se mladi druže sa vršnjacima iz cele zemlje i regiona, takmiče, ali i nauče nešto novo na „zelenom terenu”, navodi se između ostalog na sajtu Opštine Pećinci.