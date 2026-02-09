Počela akcija pojačane kontrole saobraćaja

preuzeta fotografija

Na putevima u Republici Srbiji od juče je registrovano 148 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba izgubila život, a šest osoba zadobilo teške telesne povrede, saopšteno je iz Uprave saobraćajne policije. Danas je počela međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja se sprovodi u 34 evropske zemlje, članice organizacije ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope). Akcija traje do 15. februara i usmerena je na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja koje čine vozači teretnih vozila i autobusa. Saobraćajna policija kontrolisaće poštovanje propisa o radnom vremenu vozača i tahografa, kao i bezbednom učešću ovih vozila u saobraćaju, prvenstveno na najfrekventnijim putnim pravcima. Naročito će kontroli biti podvrgnuti autobusi koji prevoze decu na ekskurzije i rekreativne nastave. Ukoliko nisu ispunjeni svi zakonom propisani uslovi, prevoz neće biti dozvoljen. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i pažljivi, da poštuju saobraćajne propise i posebno da prilagode brzinu kretanja svojih vozila uslovima puta, podsećaju iz Uprave saobraćajne policije.