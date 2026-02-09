Kamere na deponiji u Martincima

preuzeta fotografija

Na Instagram nalogu gradsremskamitrovica.rs objavljeno je da je deponija u Martincima očišćena i da su od ponedeljka, dakle od danas , na toj lokaciji postavljene kamere. Dalje se navodi: „….to nije rešenje, već mera. Pravo rešenje je promena svesti. Dok ne shvatimo da je javni prostor naš zajednički prostor, dok odgovornost uvek tražimo u drugima, neće nam biti bolje – nikome. Čistoća se ne održava kaznama. Čistoća počinje od pojedinca.” Napisano je na nalogu uz fotografije kako je bilo i kako je sada na toj lokaciji u Martincima.